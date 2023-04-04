الدولار الأسترالي ينخفض بعد الإبقاء علي سعر الفائدة

سنغافورة (رويترز)

انخفض الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.

وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية وحظي بمراقبة عن كثب، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 بالمئة وذلك بعد سلسلة من عشر ارتفاعات متتالية إذ قال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت "لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية".

وانخفض الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.4 بالمئة بعد القرار وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.3 بالمئة عند 0.6766 دولار.

في السوق الأوسع نطاقا، استعاد الدولار بعض مكاسبه خلال جلسة التداول الآسيوية بعد تعثر أمس الاثنين والذي كان مدفوعا بالبيانات التي تشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريد أمس الاثنين أن نشاط التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مارس آذار إذ استمرت الطلبات الجديدة في الانكماش، مع انخفاض جميع المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن عتبة 50 للمرة الأولى منذ 2009.

وأدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع متتبعا التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تقليل المستثمرين للتوقعات بشأن المدة التي ستحتاجها أسعار الفائدة للبقاء في نطاق ضيق لترويض التضخم.

وسجل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء لكنهما تراجعا في وقت لاحق.

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.05 بالمئة عند 1.2410 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 1.2425 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6310 دولار وهو أعلى مستوياته منذ منتصف فبراير شباط وكان آخر ما استقر عنده هو 0.6301 دولار.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.17 بالمئة إلى 102.20 بعد انخفاضه أمس الاثنين بأكثر من 0.5 بالمئة.

وتراجع اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0891 دولار بعد أن كسب 0.56 بالمئة أمس الاثنين. وارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.29 بالمئة إلى 132.84.

ويُظهر تسعير العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على أقرب تقدير وحتى نهاية العام إذ من المتوقع أن تتجاوز معدلات الفائدة 4.3 بالمئة بقليل بحلول ديسمبر.

وسجل عائد الخزانة لأجل عامين، وهو ما يتماشى عادة مع توقعات أسعار الفائدة، 3.9738 بالمئة بعد أن انخفض ما يقرب من 10 نقاط أساس أمس الاثنين.

وطغى تباطؤ البيانات الاقتصادية الأمريكية على مخاوف التضخم المتجددة بعد أن اهتزت الأسواق بقرار تحالف أوبك+ خفض المزيد من الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ستة بالمئة أمس الاثنين.