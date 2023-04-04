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الاقتصادي
بغداد وأربيل توقعان اتفاقاً لتصدير نفط إقليم كردستان
أرشيفية
4 ابريل 2023 15:34
وقعت الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الشمالي اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا اعتبارا من الثلاثاء، وذلك بعد توقف استمر عشرة ايام، وفق ما افاد مسؤولون.
وقال مسؤول في الحكومة الإقليمية الكردية لـ«فرانس برس» إن الاتفاق الذي وقع في بغداد في حضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، يبدأ تطبيقه "اليوم".
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المصدر: وكالات
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