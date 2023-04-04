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الاقتصادي

تفاهم بين «دبي للخدمات المالية» و«مركزي سلطنة بروناي»

تفاهم بين «دبي للخدمات المالية» و«مركزي سلطنة بروناي»
4 ابريل 2023 14:57

دبي (الاتحاد)
 قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين.وتضع الاتفاقية إطارًا لتعزيز العمل والأداء الآمن والسليم في المنشآت المالية والمؤسسات عبر الحدود الكائنة في كلا مناطق الاختصاص. كما ستعمل مذكرة التفاهم على تسهيل عملية ترخيص المؤسسات عبر الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والمعلومات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.
وتعليقًا على مذكرة التفاهم قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "الشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام تضع أساسًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأضاف: نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال وستدفع المزيد من التعاون على صعيد الرقابة المالية، مما يسهم في تنمية اقتصادات البلدين".
من جانبها قالت رقية بدر، المدير العام للبنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام: تأتي مذكرة التفاهم هذه لإضفاء الطابع الرسمي لبداية علاقتنا مع سلطة دبي للخدمات المالية، وأنا على أتم الثقة من أن هذه الشراكة سيكون لها الدور الهام في ترسيخ تعاوننا في مجالات الرقابة المالية في كلا مناطق الاختصاص.

دبي للخدمات المالية
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