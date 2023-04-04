1603 % نمواً في تداولات صناديق الاستثمار المتداولة بسوق أبوظبي

أبوظبي (وام)

سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1603% لتصل إلى 1.48 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 86.9 مليون درهم في الربع الأول من 2022.

ويرسخ هذا النشاط الكبير والنمو الملحوظ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزا إقليميا رئيسيا لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.

وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1083% لتصل إلى 222.09 مليون وحدة من وحدات الصناديق بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 18.77 مليون وحدة في الربع الأول من 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بنسبة 694.4% لتقفز من 1164 صفقة في نهاية الربع الأول من 2022، وصولا إلى أكثر من 9247 صفقة في نهاية الربع الأول من 2023.ويستمر ارتفاع التداولات على هذه الصناديق مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة بالتزامن مع إدراجه في نوفمبر الماضي ثامن صندوق من هذا النوع يتم إدراجه في المنصة باسم "شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15" يتبع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فاداكس 15".

وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة تزويد المستثمرين بسيولة معززة وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.

وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي صندوق مؤشرات متداولا يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول، وتأكيداً على التزامه بتشجيع إدراج المنتجات المرتبطة بالمؤشرات.

وإلى جانب الصندوقين السابقين تضم المنصة كلا من شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وشيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة، وصندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة، وشيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوستس، بما يتيح للمستثمرين بالإمارات فرص الاستثمار بسهولة وبشكل مباشر في أسواق مثل أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.