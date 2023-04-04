مطار دبي يستحوذ على 5 من أكبر 10 مسارات جوية ازدحاماً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استحوذ مطار دبي الدولي، على خمسة من أكبر 10 مسارات جوية ازدحاماً في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة من وإلى دبي خلال العام 2022 بأكمله، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة "أو إيه جي".

وكشفت المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن اثنين من بين المسارات الخمسة الأكثر ازدحاماً تركزا بين دبي ومحطات في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما توزعت المسارات الأخرى من وإلى دبي في آسيا وأوروبا.

وأوضحت بيانات المؤسسة أن "مسار دبي - الرياض" جاء في المركز الثاني عالمياً من حيث المسارات الدولية الأكثر ازدحاماً في 2022 بنحو 3.2 مليون مقعد، فيما جاء "مسار دبي- لندن هيثرو" في المركز السادس عالمياً بنحو 2.7 مليون مقعد، أما "مسار دبي -جدة" فحلّ في المركز السادس عالمياً بنحو 2.4 مليون مقعد.



مومباي – دبيوأشارت البيانات إلى أن مسار "مومباي – دبي"، جاء في المركز الثامن مسجلاً نحو مليوني مقعد، وفي المركز العاشر مسار "دلهي – دبي"، بنحو 1.9 مليون مقعد، لافتة إلى أن دبي الدولي واصل تصدره قائمة أكبر المطارات في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيانات ارتفعت السعة المقعدية على مسار دبي - لوس أنجلوس وصل إلى نحو 31 ألف مقعد خلال سبتمبر من العام الماضي، وهو عاشر أطول المسارات بالنسبة للرحلات الدولية يبلغ مداه نحو 8.3 ألف ميل جوي.



أداء استثنائيوشهد مطار دبي الدولي أداء استثنائياً خلال عام 2022، إذ ارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى نحو 66 مليون مسافر، لتتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من العام 2022 بكونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شهر ديسمبر كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 مليون مسافر، حيث كانت المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.

وتتوقع مؤسسة مطارات دبي أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام الجاري إلى نحو 78 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي للعديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ «كوب 28».

ويتصل مطار دبي الدولي بأكثر من 229 وجهة من خلال 88 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

وبلغ عدد الرحلات خلال الربع الأخير من عام 2022 نحو 96,701 رحلة، مما ساهم في ارتفاع إجمالي عدد الرحلات خلال العام إلى 343,339 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 47%. كما سجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال هذه الفترة نحو 204 مسافر، مرتفعاً بنسبة 33% على أساس سنوي.