"HUB71" تضيف أكثر من 200 شركة ناشئة إلى محفظتها عام 2022
"HUB71" تضيف أكثر من 200 شركة ناشئة إلى محفظتها عام 2022
4 ابريل 2023 11:23
أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توسّع مجتمعها في عام 2022 بنسبة 102% ليضمّ أكثر من 200 شركة ناشئة، مع انتقال 51 شركة جديدة في مراحلها المبكرة إلى العاصمة الإماراتية سعيًا لتحقيق توسّع كبير في نطاق أعمالها. وبحلول نهاية عام 2022، جمعت الشركات الناشئة التي انضمت إلى Hub71 منذ إنشائها ما يقارب 4 مليارات درهم من رأس المال المخاطر وأوجدت أكثر من 900 وظيفة.
وخلال العام 2022، سهّلت منظومة Hub71 إتمام 41 صفقة للشركات بقيمة بلغت 160 مليون درهم، ومكّنت المؤسسين من توفير 81 مليون درهم من التكاليف عبر برنامج الحوافز، كما وسّعت نطاق مبادراتها المصمّمة لجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، ودخول السوق عبر إتاحة الوصول إلى مجموعة متزايدة من المستثمرين النشطاء، بدءًا من شركة مبادلة للاستثمار، وأكثر من 30 شركة لرأس المال المخاطر، إلى جانب الشركات العائلية والشركاء التجاريين. وتساهم أعمال Hub71 في تعزيز التنويع الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي، والتقدّم التكنولوجي في دولة الإمارات التي تسعى لتكون مركزاً لريادة الأعمال بحلول عام 2031.
وتعليقًا على تقرير الأثر لعام 2022، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ HUB71: "وصلت إمارة أبوظبي إلى نقطة تقاطع يلتقي فيها التحوّل مع الابتكار. وتعدّ منظومة Hub71 القوّة الدافعة لنموّ العديد من الشركات الناشئة الناجحة، وشركات التكنولوجيا التي شملت أكثر من 20 قطاعًا مختلفًا. وبعد مساهمتنا بما يصل إلى 400 مليون درهم إماراتي في اقتصاد إمارة أبوظبي، نعمل الآن على ترسيخ الأثر الذي نُحدثه على نطاق عالمي، من خلال مضاعفة المنظومات المتخصّصة والمعنية بالتكنولوجيا المتقدّمة، والتي من شأنها تغيير قواعد اللعبة في هذا المجال ".
يتناول تقرير الأثر 2022 من Hub71 البيانات والرؤى وقصص النجاح والتطوّرات من داخل وحول مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة في أبوظبي، حيث شهد هذا العام تجاوز عدد الشركات الناشئة في Hub71 للمرة الأولى 200 شركة ناشئة، وإطلاق حملات ترويجية لجمع التمويلات، وإطلاق "برزة التكنولوجيا"، النادي الرأسمالي الحصري الذي يستهدف المكاتب العائلية، وتوسعة برنامج Ventures Lab، وبرنامج بناء المشاريع Venture Building. كما جمعت 9 شركات من بين 51 شركة ناشئة استضافتها منظومة Hub71 في عام 2022 أكثر من 36.7 مليون درهم لتمويل كلّ منها، لتصل قيمة تمويلاتها الإجمالية إلى 575 مليون درهم. ويضمّ مجتمع ريادة الأعمال المتنوّع 42 جنسية، وشركات أخرى تهدف إلى التوسّع انطلاقًا من Hub71 ضمن أكثر من 20 قطاعًا مختلفًا، منها قطاعات التكنولوجيا المناخية والمالية والصحية والتعليمية. كما زادت طلبات الانضمام إلى Hub71 بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضي؛ وجاء ثلث الإحالات إلى المنظومة من شركات رأس المال المخاطر.
ومن جانبه، قال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHUB71: "يعرض تقرير الأثر لهذا العام نموّ إمارة أبوظبي الاستراتيجي وتطوّرها كمركز دولي للتكنولوجيا المبتكرة. ومع تركيزنا الأساسي في هذا العام على تحقيق الأثر، كما كان الحال في الأعوام السابقة، وسعينا لإطلاق شركات ناشئة تفوق قيمتها مليار دولار، أكّدت نتائج التقرير لعام 2022 أن Hub71 هي مزيج مثالي بين تعزيز الابتكار لدى الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة وتحوّله للمساهمة في تشكيل مستقبلنا".
وستعمل منظومة Hub71 خلال عام 2023 على توسيع نطاق وصولها إلى قطاعات تكنولوجية فرعية محددة، من خلال إطلاق منظومة Hub71+ المتخصّصة في فتح الآفاق أمام قدرات التكنولوجيا، بما يشمل الأصول الرقمية وتكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الحيوية. كما تعمل المنظومة على تنويع رأس المال لزيادة تدفقات الاستثمار إلى مؤسّسي الشركات الناشئة وتعزيز حضورهم على الساحة العالمية، واغتنام الفرص لبناء شراكات قيّمة عبر الحدود تعود بالفائدة على المؤسّسين ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي والعالم.