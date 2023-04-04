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الذهب يخسر في المعاملات الفورية

الذهب يخسر في المعاملات الفورية
4 ابريل 2023 11:05

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.31 في المائة أو ما يعادل 6.2 دولار ليصل إلى 1978.47 دولار للأونصة.
ونزلت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.27 في المائة أو ما يوازي 5.35 دولار لتصل إلى 1994.95 دولار للأونصة.

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وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.14 في المائة إلى 23.98 دولار، ونزل البلاتين 0.66 في المائة إلى 992.3 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.51 في المائة إلى 1453 دولارا.

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
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