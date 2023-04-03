الرئيس التنفيذي للعمليات لـ«الاتحاد»: «بريسايت» تبني منظومة تكنولوجية متقدمة في الإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تهدف شركة بريسايت إلى بناء منظومة تكنولوجية متقدمة في دولة الإمارات، والعمل على توطين المعرفة والتكنولوجيا في السوق المحلية، لاسيما وأنها شركة إماراتية، تنفذ حالياً، مشاريع في 14 دولة في 3 قارات، ويضم فريق العمل لديها نحو 300 موظف ينتمون لأكثر من 30 جنسية مختلفة، بحسب الدكتور عادل الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة.

وقال الدكتور الشرجي لـ «الاتحاد»: إن نسبة التوطين في الشركة تبلغ %9.22، فيما تسعى إلى زيادة هذه النسبة من خلال تنفيذ برامج مهنية متخصصة، تهدف لتطوير ورعاية قادة المستقبل، وأكد أن الشركة توفر فرصة مميزة للمستثمرين في المنطقة للاستثمار في شركة رائدة إقليمياً في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وقال: تجسد «بريسايت» حالة استثمارية فريدة تكفل للمستثمرين الاستراتيجيين عوائد مجزية، بفضل ما حققته من نمو كبير خلال السنوات الأخيرة، وميزانيتها العمومية القوية التي تتيح إمكانية الاستفادة من النمو المتوقع في المستقبل، والإيرادات المضمونة من العقود طويلة الأجل والمتكررة.

وأكد الدكتور الشرجي أن «بريسايت» تثق في استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق النمو وتقديم قيمة عادلة للمساهمين، كما تتمتع الشركة بسجل حافل بالنجاح في القطاع، مع هوامش أرباح استثنائية وميزانية عمومية متينة مدعومة بأداء مالي قوي.

ولفت إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد نشاطاً قوياً خلال عام 2022، مؤكداً أن «بريسايت» تملك المقومات اللازمة للاستفادة من حالة النمو المتسارع التي تشهدها السوق المالية الأكبر في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية. وأضاف: يعد إدراج أسهم «بريسايت» في سوق أبوظبي مجرد خطوة أولى، ونعمل حالياً على الاستفادة من هذه الفرصة لترسيخ ريادتنا على مستوى القطاع والانتقال بالحوارات المتعلقة بتحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي إلى صدارة المشهد.

إقبال كبير

وقال الدكتور الشرجي، إن الطرح العام الأولي لشركة «بريسايت» شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين على حد سواء.

وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، مما يعني تغطية الطرح بواقع 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة.

14 دولة

وأوضح أن «بريسايت» تتبنى استراتيجية نمو طموحة تركز على، التوسع الدولي، حيث ستكون بريسايت جاهزة للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق الدولية من خلال إنشاء قنوات فعالة لدخول السوق، وبرامج تسويق، إضافة إلى زيادة التواجد المحلي وتطوير البنية التحتية. وقال: أبرمنا خلال الأشهر القليلة الماضية اتفاقيات مع عدة جهات دولية، وتشمل مشاريعنا وعقودنا حالياً 14 دولة في 3 قارات، مع إمكانات كبيرة لمزيد من النمو. وأضاف: لقد مكنتنا بعض الاتفاقيات التي وقعناها مؤخراً من دخول أسواق آسيا الوسطى وأفريقيا.

وبين أن الاتفاقات تشمل، مركز أستانا للابتكار والتكنولوجيا «أستانا هاب»، بكازاخستان وهو مجمع تقني دولي يحتضن الشركات الناشئة العاملة في القطاع التقني، وتعاونت شركة بريسايت مع المركز لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في آسيا الوسطى، وتمكين الشركات في كازاخستان وأذربيجان ومنغوليا من تسريع وتيرة نمو أعمالها وتوسعة حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. كذلك وقعت بريسايت مذكرة تفاهم مع حكومة أنغولا لدعم برنامجها للتحول الوطني (أنغولا الرقمية 2024)، وتوفر بريسايت منصة تحليلات ومركز بيانات رئيسياً ومركز بيانات احتياطياً ومنصة سحابية وطنية، بهدف تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات في جمهورية أنغولا.

واستكمل: إضافة لذلك، ستقدم بريسايت في سوق زامبيا، حلولاً تساعد على تحسين الخدمات العامة والمالية وجعلها أكثر كفاءة باستخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بشكل يعود بالفائدة على مواطني البلاد.

وقال الدكتور الشرجي: تتوقع الشركة ضخ استثمارات كبيرة في مجالات التركيز الأساسية التي تشمل تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز محفظة منتجاتها وقدراتها التقنية.

وأوضح أن الأبحاث والتطوير، لدى بريسايت، تشكل عنصراً أساسياً في مسيرة نجاحها المستمرة وحضورها المتنامي، حيث قاد هذا النجاح إلى تطوير منصة الشركة المسماة TAQ التي تستخدم في قطاعاتها الأساسية والقطاعات ذات الأولوية.

وقال: يشهد سوق تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي نمواً سريعاً على الصعيد العالمي، ونعتقد أن هذا التوجه سيستمر في المستقبل القريب.

برامج تدريبية لرفع معدل التوطين

قال الدكتور عادل الشرجي: في الوقت الحالي، يضم فريق العمل في الشركة نحو 300 موظف ينتمون لأكثر من 30 جنسية مختلفة، وتبلغ نسبة التوطين لدى الشركة حالياً 9.22%، مما يعكس التزامنا الراسخ بجهود التوطين، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة من خلال تنفيذ برامج توظيف وتطوير مهني متخصصة. وقال: باعتبارها شركة إماراتية المنشأ، تلتزم بريسايت بتوطين المعرفة والتكنولوجيا في السوق المحلية من خلال علاقاتها القوية مع الجهات الحكومية المحلية. وأوضح أنه تم تصميم هذا البرنامج التدريبي الاحترافي، الممتد على مدار 18 شهراً، لدعم الشباب الإماراتي وتمكينهم من بدء مسيرة مهنية مثمرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتم تصميم البرنامج بعناية، بهدف جذب المواهب المتميزة من الخريجين الشباب الإماراتيين وتزويدهم بالمعارف والمهارات السلوكية والتقنية اللازمة. وأضاف: من خلال المشاركة في هذا البرنامج التدريبي، تسهم بريسايت في توطين المعرفة والتكنولوجيا في السوق المحلية، إلى جانب تطوير ورعاية قادة المستقبل لقطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات، وبناء منظومة تكنولوجية متقدمة في الدولة.