تراجع التضخم ونمو التصنيع في تركيا

إسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 50.51 بالمئة في مارس على أساس سنوي.

وتفاقم التضخم في تركيا بسبب أزمة العملة التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2021 ودفعت أسعار المستهلكين للوصول لذروة 24 عاماً فوق 85 بالمئة في أكتوبر، قبل أن ينخفض التضخم بدعم من ارتفاع أساس المقارنة إلى 55.2 بالمئة في فبراير. وبعد نشر البيانات سجلت الليرة تراجعاً طفيفاً إلى 19.2020 ليرة لكل دولار مقابل 19.9600 قبل النشر. ولامست خلال تداولات الأيام الماضية سلسلة من الانخفاضات القياسية.

في غضون ذلك، واصل نشاط المصانع التركية النمو في مارس مع تزايد كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج رغم استمرار التداعيات التي خلفتها الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير على القطاع.

ووفقاً لغرفة الصناعة في إسطنبول وستاندرد اند بورز جلوبال ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 50.1 نقطة في فبراير، ليظل فوق عتبة 50 نقطة الذي تفصل بين النمو والانكماش.