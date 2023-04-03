«مالية دبي» تفتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج «فرص»

دبي (الاتحاد)

افتتحت دائرة المالية في حكومة دبي باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج «فرص»، البرنامج المعني بتأهيل الخريجين الجدُد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصّصات المالية، ويمكّنهم من اتخاذ الخطوات الأولى في مسيرتهم المهنية.

وأكّد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن برنامج «فرص» شهد النجاح المنشود في دورته الأولى، قائلاً: إن مالية دبي حرصت خلال الدورة الماضية على تزويد الشباب الخريجين في مختلف التخصصات المالية بالمعرفة التي تخوّلهم الانطلاق بثقة وقوة في مسيرتهم المهنية، وأضاف: «لمسنا من المشاركين في البرنامج الاهتمام والرغبة في التعلّم ويسعدنا، بوصفنا الجهة المعنية بإدارة المال العامّ في إمارة دبي، أن نكون سبّاقين في تطوير البرامج والمبادرات الداعمة للتوطين، مثل برنامج فرص».

بدورها، أوضحت آمنة سالم الجابري مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، أن الدورة الثانية من برنامج «فرص» سوف تستمرّ لمدّة 12 شهراً، وتُقدَّم على مرحلتين؛ الأولى مدّتها شهران وتتضمن مساقات تدريبية تُكسب منتسبي البرنامج المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء الأدوار الوظيفية المُختارة، والثانية مدّتها 10 أشهر وتتضمّن العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية.

وأضافت: «تركّز المرحلة الأولى من برنامج «فرص»، على نقل الخبرات، وتتضمن مساقات تدريبية متنوعة اختيرت بعناية لتضمن للمنتسبين حصولهم على المعارف والمهارات المالية والسلوكيات المطلوبة لأداء أدوارهم الوظيفية، فيما تتضمّن المرحلة الثانية العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية. وسوف يُمنح كل متدرب مكافأة شهرية تبلغ 8000 درهم، بالإضافة إلى إجازة مدفوعة الراتب».