تمديد زيادة الرسوم الجمركية على واردات الحديد

يوسف العربي (دبي)

مددت «جمارك دبي» العمل بتطبيق الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بنسبة 10% حتى 12 أكتوبر من العام 2025.

وبدأت المنافذ الجمركية في دولة الإمارات اعتباراً من مطلع يناير 2019، بتطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10%، بهدف مكافحة الإغراق من قبل شركات أجنبية منتجة للحديد.

وتشمل الأصناف التي يتضمنها القرار المواد التي تحتوي على تسنينات، أو تضليعات، أو حزوز، أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ، والمواد الأخرى من الصلب السهل القطع، والمواد ذات المقطع العرضي الدائري بقُطر أقل من 14 ملم، والمواد ذات المقطع العرضي الدائري بقُطر أقل من 10 ملم، والمواد ذات مقطع عرضي دائري من 10 ملم إلى 32 ملم، والمواد التي تحتوي على تسنينات، أو تضليعات، أو حزوز، أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ، أو مفتولة بعد التجليخ، ذات المقطع العرضي الدائري 10 ملم إلى 32 ملم، وغيرها من الصلب سهل القطع، وتشمل المقاطع العرضية الدائرية أقل من 10 ملم، وكذلك من 10 ملم إلى 32 ملم.





