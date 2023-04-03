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الأسهم المحلية تواصل الصعود

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
3 ابريل 2023 18:13

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، ونجح سوق دبي في الصعود لأعلى مستوياته في شهر بمكاسب ناهزت 4.8 مليار درهم، فيما حقق سوق أبوظبي أكبر وتيرة صعود يومية في أسبوعين.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.313 تريليون درهم في نهاية جلسة اليوم ارتفاعاً من 3.286 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.71 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و600.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي و314.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 299.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.6 ألف صفقة.

سوق أبوظبي 

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.75% أو ما يعادل 70.9 نقطة ليغلق عند 9501.15 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.68% أو ما يوازي 63.6 نقطة ليقفل عند 9358.22 نقطة.

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وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أبوظبي الإسلامي" 5% و"أي آند" 3.35% و"الدار" 2.8% و"أدنوك للتوزيع" 2.4% و"أبوظبي الأول" 1.86% و"ملتيبلاي" 1.54% و"الياه سات" 1.5% و"أدنوك للغاز" 1.33% و"موانئ أبوظبي" 1.27% و"أبوظبي التجاري" 1.2%.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات جاذباً سيولة بنحو 263.2 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" مستقطباً نحو 145.4 مليون درهم، ثم "الدار العقارية" بسيولة 84.9 مليون درهم.

 سوق دبي 

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.87% أو ما يعادل 29.8 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوى 3436.57 نقطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي 0.72% والعقار 1.93% والصناعة 0.8% والخدمات 0.26% والاتصالات 0.99% والسلع الاستهلاكية 0.99%.

ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 3.2% و"الإمارات دبي الوطني" 1.52% و"سوق دبي المالي" 2.36% و"دبي الإسلامي" 1.33% و"دبي للاستثمار" 2.6% و"سالك" 1.04% و"إعمار للتطوير" 1.09% و"ديوا" 0.4% و"إمباور" 0.56% و"دو" 0.99%.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 97.07 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 43.2 مليون درهم، ثم "إمباور" بسيولة تجاوزت 33 مليون درهم.

الأسهم المحلية
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