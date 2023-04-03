«أوبك بلس» تخفض إنتاج النفط 1.66 مليون برميل يومياً

فيينا (وكالات)

أكد المشاركون في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة «أوبك بلس» اليوم أن خفض إنتاج النفط الطوعي لتسع دول بالمجموعة بمقدار 1.66 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو المقبل، هو إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

وأكدوا خلال الاجتماع في الاجتماع الـ 48 للمجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» ومنتجين من خارجها وعقد عبر الاتصال المرئي، مجدداً التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية العام الجاري، وكما هو مقرر مسبقاً في أكتوبر 2022. وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.

واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2023 ولاحظت الامتثال الكلي لدول «أوبك بلس». ونوهت اللجنة بخفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته أمس الأول كل من المملكة العربية السعودية بمقدار 500 ألف برميل يومياً، والعراق بـ 211 ألف برميل، والإمارات بـ 144 ألف برميل يومياً، والكويت بـ 128 ألف برميل يومياً، وكازاخستان بـ 78 ألف برميل يومياً، والجزائر بـ 48 ألف برميل يومياً، وعُمان بـ 40 ألف برميل يومياً، والجابون بـ 8 آلاف برميل يومياً، وروسيا بـ 500 ألف برميل يومياً، اعتباراً من مايو حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ«أوبك بلس».

ومن المقرر عقد الاجتماع الـ 49 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في يونيو المقبل.



