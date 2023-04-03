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«أوابك»: إقرار قانون «نوبك» سيؤدي إلى عجز الإمدادات النفطية

الهاملي: الامارات تساهم في تحقيق استقرار سوق البترول العالمية
3 ابريل 2023 18:05


الكويت (رويترز) 

 قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اليوم الاثنين إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.
وقال جمال اللوغاني في بيان صحفي إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية "وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت".
وقال اللوغاني إن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفطة (أوبك) ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها.
وأضاف أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضا للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية. 

أوابك
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