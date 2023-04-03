3.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 462 مبايعة بقيمة 1.46 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 633.7 مليون درهم و426 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 822.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 456 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الوصل، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.64 مليار درهم، منها 19 رهونات أراض بقيمة 1.24 مليار درهم، و58 رهونات فلل وشقق بقيمة 403.76 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 176 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 44.52 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 19 مليون درهم.

