«دبي للسياحة» تخرّج الدفعة الأولى من برنامج «كفاءات الضيافة»

دبي (الاتحاد)

خرجت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي، الدفعة الأولى لبرنامج كفاءات الضيافة المعتمد من نافس، ضمت الدفعة تخريج 19 مواطناً ومواطنة تم توظيفهم في مجموعة جميرا، وأقيم حفل التخرج في فندق برج العرب، بحضور ممثلين عن كل من كلية دبي للسياحة ووزارة الموارد البشرية والتوطين «نافس» ومجموعة جميرا، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في «دبي القابضة».

وقامت مجموعة جميرا، بالتعاون مع كل من كلية دبي للسياحة ونافس، بإشراك مجموعة من كوادرها الوطنية في برنامج «كفاءات» ضمن برنامجها السنوي «برنامج جميرا للضيافة»، والذي يهدف إلى استقطاب المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الفندقي وصقل الكفاءات الإماراتية التي تتطلع لبناء مستقبل زاهر في قطاع الفنادق والضيافة.

ويشمل برنامج كفاءات الضيافة من نافس تدريب المشاركين مهنياً من خلال عدد من المساقات الدراسية، تتضمن برامج ودورات تصقل مهاراتهم، وتعزز قدراتهم المعرفية في المجال المهني الذي سيتم توظيفهم فيه، وذلك من قبل طاقم أكاديمي ذي كفاءات علمية رفيعة لضمان أفضل إعداد للمشاركين، بما من شأنه تعزيز نجاحهم المهني ضمن الوظائف التي تم إلحاقهم بها.

ويمتد البرنامج لمدة خمسة أسابيع، حيث ينبغي على الملتحقين إتمام 150 ساعة تدريبية ضمن 5 مساقات تشمل (معلومات أساسية عن صناعة الضيافة، والعمليات التشغيلية الرئيسية، والمهارات السلوكية والمهارات الإدارية، والتخطيط المهني لمسار الوظيفة)، يتخللها محاضرات وأنشطة وورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية تمكنهم من صقل مهاراتهم وإكسابهم فهماً أعمق لمتطلبات المهنة والخوض فيها.

