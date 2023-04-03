«أبوظبي للمؤتمرات» يوقع مذكرة تفاهم مع «أدنيك»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنيك، لتعزيز مكانة الإمارة على خريطة الوجهات المفضلة لفعاليات الأعمال العالمية.

وأسفرت المذكرة عن إنشاء «صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك المشترك»، وهو ما يأتي امتداداً لاستراتيجية المكتب الرامية إلى تعميق أطر الشراكة مع القطاعيّن العام والخاص لتشجيع المزيد من فعاليات الأعمال ومجموعات الشركات على إقامة برامجها وأنشطتها في أبوظبي. ويوفر الصندوق باقات دعم إضافية لمنظمي الاجتماعات والمؤتمرات وبرامج الحوافز في الإمارة، مع تسليط الضوء على مقوماتها الاستثنائية، باعتبارها إحدى أكثر المدن أماناً في العالم والتي ترحب بجميع فعاليات الأعمال والمشاركين بها لاكتشاف تجاربها الملهمة. ويمهد هذا التعاون الطريق لتنسيق الجهود التسويقية المشتركة لمكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك لنشر الوعي بعروض الإمارة التي تلبي تطلعات منظمي الاجتماعات ومجموعات الحوافز الكبيرة.



وقع المذكرة خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لدى «أدنيك» ومبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.



وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُشكل التعاون مع مجموعة أدنيك خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال بمختلف أنواعها. ومن خلال الجمع بين خبرات مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وموارد مجموعة أدنيك من مراكز الفعاليات والمؤتمرات وشركات الضيافة والخدمات، سنمضي قدماً في تطوير باقات متكاملة تتضمن أفضل ما في الإمارة، وتجتذب عدداً أكبر من الفعاليات الكبيرة رفيعة المستوى إلى أبوظبي».

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تسعدنا الشراكة مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض لإطلاق صندوق مشترك يقدم باقات متنوعة لمنظمي المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم، الراغبين في إقامة فعالياتهم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهودنا لتطوير سياحة الأعمال، والسياحة الترفيهية في أبوظبي ودولة الإمارات، وتنسجم مع سعينا المتواصل لاستقطاب الشركات ومنظمي الفعاليات إلى أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية واستثنائية لاستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات».

ويزود الصندوق الجديد شركات إدارة الوجهات ومخططي الفعاليات العالمية والمحلية بمقومات إضافية للترويج للإمارة، والارتقاء بباقات «فرص أبوظبي»، بما يتماشى مع تطلعات مجموعات فعاليات الأعمال التي يحضرها ما يزيد على 500 مشارك.