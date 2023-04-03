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«الثريا» تستثمر في إنترنت الأشياء

«الثريا» تستثمر في إنترنت الأشياء
3 ابريل 2023 16:05

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة الثريا للاتصالات اتفاقية استثمارية مبدئية مع شركة «أستروكاست»، المشغل العالمي لشبكات إنترنت الأشياء للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض. وتتعلق الاتفاقية بقرض قابل للتحويل بقيمة 17.5 مليون دولار، يمثل أول استثمارات شركة «الثريا» في مجال شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض. ووفقاً للاتفاقية، يتطلع الطرفان أيضاً إلى تمديد اتفاقية التعاون التقني الموقعة بين الجانبين في عام 2019 لمدة أربع سنوات إضافية، تمتد من 2023 حتى 2027.

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وتتولى «أستروكاست» تشغيل إحدى أكثر شبكات الأقمار الصناعية لإنترنت الأشياء تقدماً في العالم، مع التركيز على تمكين حلول اتصال واسعة النطاق ومنخفضة الطاقة في القطاعات الأساسية، بما في ذلك لا حصرا قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والتعدين، والزراعة، والغابات، والقطاع البحري. ومن شأن هذه الاتفاقية مع «أستروكاست» تعزيز مكانة شركة الثريا في سوق إنترنت الأشياء والمساعدة في تسريع وتيرة تنفيذ خططها في هذا المجال.

ومن المتوقع أن ينمو سوق إنترنت الأشياء بشكل عام بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 22% خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل قيمته إلى 525 مليار دولار، كما يُتوقع أن تحقق خدمات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية إيرادات تراكمية تبلغ 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة. ويشكل الاستثمار الاستراتيجي في «أستروكاست» فرصة مثالية لشركة «الثريا» لتعزيز نشاطها في قطاع سريع النمو وقليل الانتشار ويتمتع بإمكانات نمو كبيرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الثريا للاتصالات
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