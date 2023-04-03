اليوان الصيني يتراجع أمام سلة عملات خلال مارس

بكين (د ب أ)

تراجع اليوان الصيني قليلاً مقابل سلة من 24 عملة أجنبية في مارس الماضي، وفقاً لنظام تداول العملات الأجنبية الصيني. وأظهر نظام تداول العملات الأجنبية الصيني، تراجع المؤشر المركب لسعر صرف اليوان، والذي يقيس قوة اليوان مقابل سلة من العملات الأجنبية، بنسبة 0.03% ليصل إلى 99.80، في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنهاية فبراير الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

ويقيس المؤشر سعر اليوان مقابل 24 عملة منها الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني. كما انخفض مؤشر قياس سعر اليوان مقابل سلة العملات في بنك التسويات الدولية بنسبة 0.2% ليصل إلى 104.02 في مارس الماضي، مقارنة بفبراير الماضي. وانخفض مؤشر قياس اليوان مقابل سلة حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.2% على أساس شهري.