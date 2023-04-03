«دبي للسلع» يستقطب 708 شركات خلال الربع الأول

بي (الاتحاد)

استقطب مركز دبي للسلع المتعددة، خلال الربع الأول من العام الجاري 708 شركات جديدة إلى منطقته الحرة، مسجلاً بذلك أفضل أداء له خلال فترة الربع السنوي الأول منذ تأسيسه في عام 2002. وقال المرجزي في بيان: يمثل هذا الإنجاز القياسي الجديد نمواً بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وهو أعلى بنسبة 13.7% من متوسط أداء المركز خلال خمس سنوات.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، تأتي هذه النتائج القياسية لتؤكّد بقوة على مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار مدعومةً بالانتعاش الاقتصادي القوي على المستوى الوطني وسهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة. وكان تسجيل أكثر من 700 شركة جديدة خلال الربع الأول من هذا العام، إلى جانب المعدل الممتاز للاحتفاظ بالشركات الأعضاء في المركز، دليلاً آخر على قدرتنا الراسخة على توقّع احتياجات الشركات العالمية وتطوير خدماتنا بما يلبي تطلعاتها في ظل المشهد الاقتصادي المتغير. وتشير التقارير إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتشكّل الشركات الأجنبية المسجلة لدينا أكثر من 90% من إجمالي الشركات الأعضاء، مما يجعل مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة التجارية المفضّلة للشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس فروع لها في الإمارة، وسيظل دعم نجاحها المتواصل أولويتنا الرئيسية، إذ إن ازدهار هذه الشركات سيخدم أهدافنا على مدار الأشهر والسنوات المقبلة».

وأضاف ابن سليّم: «ينصب تركيزنا الآن على عدد من المجالات عالية النمو مثل تقنيات الويب 3 والألعاب الإلكترونية، ونستغل هذا الزخم القوي لتحقيق النمو طويل المدى على مستوى جميع قطاعاتنا. وسنستمر من خلال ذلك في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) والمساهمة بشكل كبير في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العشر سنوات القادمة».