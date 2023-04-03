«سوق أبوظبي» ينظم حملة ترويجية لاستقطاب المؤسسات الاستثمارية العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم سوق أبوظبي للأوراق المالية حملة ترويجية مع مؤسسات استثمارية بارزة وبورصات في هونج كونج وطوكيو لمناقشة المشهد الاستثماري الحيوي في دولة الإمارات.

واستكمالاً للحملة الترويجية الافتراضية التي جرت في شهر سبتمبر من عام 2022، تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات بالتعاون مع «بنك ميزوهو»، وشارك فيها فريق الإدارة العليا لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع كوكبة من مديري الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية التي تمتلك أصولاً مدارة بقيمة تزيد على 1.3 تريليون دولار. وكان السوق قد شهد العام الماضي تنامياً كبيراً في النشاط الاستثماري للمستثمرين المقيمين في هذين السوقين الآسيويين، حيث ارتفعت ملكيتهم من الأوراق المالية بنسبة 42% خلال عام 2022، كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 143%.

وخلال الحملة الترويجية، تبادل وفد سوق أبوظبي للأورق للأوراق المالية وجهات نظر وتجارب السوق مع ممثلين عن بورصة هونغ كونغ ومجموعة بورصة طوكيو. وتؤكد الحملة حرص السوق على تعزيز العلاقات مع المستثمرين وفتح قنوات التواصل والحوار المستمر بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركاته المدرجة والشركات الاستثمارية الدولية، وجاءت امتداداً لحملات ترويجية دولية ناجحة نفذها خلال عام 2022.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «سيستمر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز تواصله وتوطيد علاقاته مع الشركات الاستثمارية العالمية لتوسيع قاعدة المستثمرين فيه وإبراز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم. وقد أثبت السوق خلال عام 2022 تفوقه على معظم الأسواق العالمية بفضل الأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات، ونمو نشاط أسواقها المالية، واتخاذ السوق سلسلة من الخطوات والمبادرات المهمة لتطوير المنظومة الاستثمارية عموماً، ومن هذه المبادرات الحملات الترويجية التي جذبت اهتماماً بين مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين».

من جانبه، قال يوشيرو هاماموتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميزوهو للأوراق المالية المحدودة: «تمثل مشاركتنا في تنظيم هذه الحملة الترويجية للمستمرين الآسيويين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة بارزة في مساعينا لترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة تشجع التدفقات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارات. وكأول بنك ياباني يؤسس وجوداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب حضورنا الراسخ في مركز دبي المالي العالمي، فإننا نحافظ على التزام طويل الأمد بدعم النمو الاقتصادي ومبادرات تنويع الاقتصاد لدولة الإمارات».

يأتي تنظيم هذه الحملة الترويجية تزامناً مع ارتفاع وتيرة نشاط التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2022، والذي شهد زيادة لافتة في مستوى الطلب والإقبال على منتجاته وخدماته المالية من المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات الاستثمارية، إلى جانب إنجاز عمليات الطرح العام الأولي وعمليات الإدراج الكبرى وإطلاق المنتجات الجديدة. وأدرج السوق خلال العام الماضي 25 ورقة مالية بما فيها 5 عمليات طرح عام أولي.

يذكر أن صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمقدار 23.5 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022، ووصلت نسبة الأوراق المالية المملوكة لمستثمرين أجانب في السوق إلى 17.5% بالمقارنة مع 14% في نهاية عام 2021. وكانت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية لمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 44%، تليها أوروبا والمملكة المتحدة (31%)، والأمريكيتان (15%)، وآسيا (10%). ووصلت نسبة نشاط التداول للمستثمرين من المؤسسات إلى 82% من إجمالي حجم التداولات في عام 2022.