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الاقتصادي

أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز

موضوعية
3 ابريل 2023 14:20

أطلقت أوروبا مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز الطبيعي المسال والذي يأمل المنظمون أن يحمي سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي.

وأطلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة المؤشر المرجعي الجديد لأسعار الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوكالة أن الغاز الطبيعي المسال يتم تداوله بخصم قدره 57ر9 يورو لكل ميجاوات في الساعة، مقارنة بالعقود المستقبلية في المؤشر المرجعي الهولندي للغاز الطبيعي المسال "تي تي إف"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

 

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
الغاز الطبيعي
أوروبا
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