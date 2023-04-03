مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك ينشئان صندوقاً لتعزيز سياحة الأعمال في الإمارة
مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك ينشئان صندوقاً لتعزيز سياحة الأعمال في الإمارة
3 ابريل 2023 11:45
وقَّع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اتفاقية مع مجموعة أدنيك، التي تمتلك وتدير «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط، لغاية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجانبين، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الوجهات المفضلة لفعاليات الأعمال العالمية.
وتسفر الاتفاقية عن إطلاق « صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك المشترك»، وهو يأتي امتداداً لاستراتيجية المكتب الرامية إلى تعميق أطر الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتشجيع المزيد من فعاليات الأعمال ومجموعات الشركات على إقامة برامجها وأنشطتها في أبوظبي.
ويوفِّر الصندوق، من خلال الاتفاقية، باقات دعم إضافية لمنظِّمي الاجتماعات والمؤتمرات وبرامج الحوافز في أبوظبي، مع تسليط الضوء على مقوماتها الاستثنائية، باعتبارها إحدى أكثر المدن أماناً في العالم، التي ترحِّب بجميع فعاليات الأعمال والمشاركين بها لاكتشاف تجاربها الملهمة.
الاتفاق يمهِّد الطريق بين الطرفين لتنسيق الجهود التسويقية المشتركة لمكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك، لنشر الوعي بعروض الإمارة التي تلبّي تطلُّعات منظِّمي الاجتماعات ومجموعات الحوافز الكبيرة.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يُشكِّل التعاون مع مجموعة أدنيك خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً لفعاليات الأعمال بأنواعها المتنوعة. ومن خلال الجمع بين خبرات مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وموارد مجموعة أدنيك، من مراكز الفعاليات والمؤتمرات وشركات الضيافة والخدمات، نمضي قُدماً في تطوير باقات متكاملة تتضمّن أفضل ما في الإمارة، وتجذب عدداً أكبر من الفعاليات الكبيرة ورفيعة المستوى إلى أبوظبي».
وأكَّد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تسعدنا الشراكة مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض لإطلاق صندوق مشترك يقدِّم باقات متنوعة لمنظِّمي المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم الراغبين في إقامة فعالياتهم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهودنا لتطوير سياحة الأعمال، والسياحة الترفيهية في أبوظبي ودولة الإمارات، وتنسجم مع سعينا المتواصل لاستقطاب الشركات ومنظِّمي الفعاليات إلى أبوظبي بصفتها وجهةً عالميةً واستثنائية لاستضافة أكبر المعارض والمؤتمرات».
وأضاف: «تلعب مجموعة أدنيك دوراً محورياً في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالمية لسياحة الأعمال في المنطقة من خلال تقديم خدمات بأعلى المستويات لمنظِّمي الفعاليات، وتوفير بنية تحتية متميِّزة ومرافق متطوِّرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يعدُّ وجهةً لكبرى الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم».
وقد أطلق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض مبادرات عدة لدفع عجلة تطوُّر قطاع فعاليات الأعمال وازدهاره، بما في ذلك برنامج «فرص أبوظبي»، الذي يوفِّر مزايا إضافية لمنظّمي الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارة، وبرنامج مكافآت وكالات سياحة الأعمال، الذي يستهدف وكالات ومخطّطي الفعاليات، وشركات إدارة السفريات عبر تقديم التدريب المتخصِّص، وإطلاعهم على أحدث المستجدات والمنتجات ذات الصلة.
ويزوِّد «صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك المشترك» شركات إدارة الوجهات ومخطِّطي الفعاليات العالمية والمحلية بمقومات إضافية للترويج للإمارة، والارتقاء بباقات «فرص أبوظبي»، بما يتماشى مع تطلُّعات مجموعات فعاليات الأعمال التي يحضرها نحو 500 مشارك.
ويمكن، حالياً، إرسال الاستفسارات وطلبات دعم الفعاليات المخطَّط إقامتها بين 1 مايو 2023 و31 ديسمبر 2024 إلى مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض أو مجموعة أدنيك، لتقييم استيفائها معايير الحصول على باقات الصندوق.