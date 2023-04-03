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تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
3 ابريل 2023 10:28

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 16.5 دولار في المعاملات الفورية مع ارتفاع الدولار الأميركي.
وبحلول الساعة 09:49 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.85 في المائة أو ما يعادل 16.51 دولار ليصل إلى 1953.28 دولار للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.82 في المائة أو ما يوازي 16.25 دولار لتصل إلى 1970 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.63 في المائة إلى 23.76 دولار، ونزل البلاتين 0.81 في المائة إلى 992.15 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1452.53 دولار.

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