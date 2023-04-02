8.3 مليار درهم مبيعات عقارات «ياس» خلال عامين

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت جزيرة ياس للعام الثاني على التوالي تصدر قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي، مع تسجيلها مبيعات بقيمة 4.2 مليار درهم خلال العام 2022، بعدما تصدرت العام 2021 القائمة بمبيعات بلغت4.1 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي مبيعات العقار بالجزيرة إلى 8.3 مليار درهم خلال عامين. وأرجع خبراء ومتعاملون عقاريون ل«الاتحاد»، زيادة مبيعات العقارات بجزيرة ياس مع تصدرها قائمة التداولات العقارية بأبوظبي خلال العامين الماضيين، ارتفاعاً من المركز الثاني خلال عامي 2019 و2020، إلى طرح عدد كبير من المشاريع الجديدة بالجزيرة بين عامي 2021 و2022، تزامناً مع تعافي السوق العقاري من تداعيات الجائحة، فضلاً عن تنوع الوحدات المعروضة والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين الأجانب والمواطنين، متوقعين أن تشهد الجزيرة مزيداً من النشاط خلال العام الحالي. وجاءت جزيرة ياس في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة بأبوظبي خلال العام 2022، بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن موقع بيوت ودوبيزل، والذي أشار إلى ارتفاع سعر القدم المربعة مقارنة بالعام 2021 بنحو %6.06 إلى 1144 درهم، فيما بلغت نسبة العائد على الاستثمار %5.04.

وفيما يتعلق بالشقق، جاءت «جزيرة ياس» في المرتبة الثالثة من حيث أفضل المناطق لشراء للشقق الفاخرة بأبوظبي العام الماضي، حيث شهدت ارتفاعاً بمتوسط سعر القدم %4.18 إلى 1278 درهماً، وبلغت نسبة العائد على الاستثمار %6.36، بحسب التقرير. وكانت «ياس» قد سجلت تداولات بقيمة 3.43 مليار درهم خلال 2019، حيث احتلت المركز الثاني في قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي، بعد جزيرة الريم، كما استمرت في المركز الثاني عام 2020 بتداولات بلغت 3.3 مليار درهم، حيث تصدرت مدينة خليفة المركز الأول آنذاك.

مشاريع جديدة

وأطلقت «الدار العقارية» العام الماضي 3 مشاريع في جزيرة ياس هي «ياس بارك فيوز» و«ياس بارك غايت» و«ياس غولف كولِكشن»، حيث توفر المشاريع الثلاثة أكثر من 1900 شقة وفيلا سكنية، كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية العام الماضي عن مشروعي «بيرلا 1» و«بيرلا 2» في جزيرة ياس، بإجمالي 305 شقق سكنية، ليصل إجمالي المشاريع الجديدة التي تم الكشف عنها بالجزيرة خلال 2022 إلى 5 مشاريع توفر أكثر من 2200 وحدة سكنية. وكانت شركة الدار العقارية قد كشفت، خلال الفترة من نوفمبر عام 2020 حتى نهاية 2021، عن طرح 5 مشاريع في جزيرة ياس، توفر أكثر من 1600 وحدة سكنية، تشمل «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» و«ياس إيكرز ذا ماغنوليا» و«دالياز»، حيث تم بيع الوحدات التي تم طرحها بهذه المشاريع بالكامل.

كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية عام 2021 عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية، فيما كشفت شركة سيادة للتطوير عن مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» الذي سيضم 370 وحدة سكنية.

وكانت «الدار العقارية» قد كشفت خلال الأعوام الماضية عن إنجاز 5 مشاريع، تضم نحو 5 آلاف شقة وفيلا سكنية بجزيرة ياس، هي «وست ياس» و«أنسام» و«ياس إيكرز» و«مايان» و«وترز إج».

طلب مرتفع

وأكد سعيد الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات، أن الطلب المرتفع على شراء العقارات بجزيرة ياس يشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع الجديدة، والتي تلبي متطلبات المشترين من كافة الجنسيات.

واستهلت الدار العقارية عام 2023 بإطلاق مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، والذي يضم 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة وتاون هاوس، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

وكانت «الدار» قد أطلقت نهاية العام الماضي، مجمع «ياس بارك فيوز»، والذي سيضم 341 فيلا مستقلة، بعدما أطلقت في أغسطس الماضي مشروع «ياس بارك غايت»، ويضيف 508 منازل جديدة، ما بين وحدات تاون هاوس وفلل، كما أعلنت خلال شهر يوليو الماضي إطلاق مشروع «ياس غولف كولِكشن»، ويضم 1062 شقة ووحدات دوبلكس.

كما كشفت شركة «ناين ياردز» للتطوير العقاري مؤخرا، عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر «Sea La Vie»، بقيمة وصلت إلى ملياري درهم في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي.

وأوضح الفهيم أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد خلال الفترة الحالية نشاطا ملحوظا وسط طلب مرتفع لاسيما من المستثمرين الأجانب.

جذب المستثمرين

من جانبه، أوضح أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أن جزيرة ياس تتصدر قائمة الطلب بالسوق العقاري في أبوظبي خلال هذه الفترة، لاسيما مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة بأسعار تنافسية وعروض جاذبة، مشيرا إلى وجود منافسة قوية خلال هذه الفترة بين جزيرتي ياس والسعديات على استقطاب المستثمرين الجدد.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، نمو حجم التداولات العقارية العام الماضي بنحو 8.5% بإجمالي 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19.033 معاملة. وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولا بقيمة 4.2 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم بقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم، ثم منطقة الشامخة بـ 2.1 مليار درهم، ومدينة زايد بمليار درهم.

ارتفاع الأسعار

أظهرت مؤشرات السوق العقاري في أبوظبي، بمنظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفاع أسعار الفلل ذات الغرفتين في جزيرة ياس من 2.5 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.83 مليون خلال الربع الأخير من ذات العام، والثلاث غرف من 2.55 إلى 3.79 مليون، والخمس غرف من 3.77 إلى 4.48 مليون، فيما تراجعت أسعار الفلل ذات الأربع غرف من 2.96 إلى 2.84 مليون درهم.

وسجلت أسعار الشقق استقراراً نسبياً، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 733 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة 872 ألفاً، والغرفتين 1.295 مليون، والثلاث غرف 1.789 مليون درهم.