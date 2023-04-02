الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«جمارك دبي» تنجز 4235 محضراً جمركياً خلال 2022

«جمارك دبي» تنجز 4235 محضراً جمركياً خلال 2022
3 ابريل 2023 02:55

دبي (الاتحاد)

أثمرت جهود جمارك دبي في تطوير قطاع التفتيش الجمركي، عن إنجاز 4235 محضراً جمركياً، منها 2147 ضبطية مخدرات، إضافة إلى 75 ضبطية ملكية فكرية، أما فيما يتعلق بضبطيات التهرب من دفع الرسوم الجمركية فقد سجلت 1393 محضر ضبط، وذلك خلال العام 2022.

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد يزور مجلس هشام القاسم بدبي
«إفطار دبي» يجمع ممثلي الأديان على مائدة التسامح

أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تبنت هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، ويؤدي رجال الجمارك من الضباط والمفتشين دوراً رئيساً من منطلق واجبهم الوطني في تعزيز الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد من تهريب المواد المنوعة والمقيدة والمقلدة.
وأضاف أنه مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية، أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات ومخاطرها وأضرارها الصحية، وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية، وبخاصة ضباط الجمارك، وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي، لتحافظ الإمارة على موقعها كمركز دولي للتجارة، ونقطة جذب عالمية للاستثمار والأعمال.
وقال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني: «نحرص على تطوير أجهزة التفتيش الجمركي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المستمر في عمليات الرصد والتفتيش بالدائرة، من أجل تحقيق أفضل النتائج على صعيد حماية المجتمع، ومنع دخول البضائع المحظورة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي».

دبي
جمارك دبي
التفتيش الجمركي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
موضوعية
الاقتصادي
أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز
اليوم 14:20
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
عربي ودولي
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
اليوم 14:06
ماكرون
عربي ودولي
بكين: الرئيس الفرنسي سيزور الصين
اليوم 14:04
مجموعة لاندمارك تساهم بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة"
الإمارات
مجموعة لاندمارك تساهم بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة"
اليوم 14:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©