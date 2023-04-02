«جمارك دبي» تنجز 4235 محضراً جمركياً خلال 2022

دبي (الاتحاد)

أثمرت جهود جمارك دبي في تطوير قطاع التفتيش الجمركي، عن إنجاز 4235 محضراً جمركياً، منها 2147 ضبطية مخدرات، إضافة إلى 75 ضبطية ملكية فكرية، أما فيما يتعلق بضبطيات التهرب من دفع الرسوم الجمركية فقد سجلت 1393 محضر ضبط، وذلك خلال العام 2022.

أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تبنت هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، ويؤدي رجال الجمارك من الضباط والمفتشين دوراً رئيساً من منطلق واجبهم الوطني في تعزيز الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد من تهريب المواد المنوعة والمقيدة والمقلدة.

وأضاف أنه مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية، أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات ومخاطرها وأضرارها الصحية، وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية، وبخاصة ضباط الجمارك، وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي، لتحافظ الإمارة على موقعها كمركز دولي للتجارة، ونقطة جذب عالمية للاستثمار والأعمال.

وقال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني: «نحرص على تطوير أجهزة التفتيش الجمركي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المستمر في عمليات الرصد والتفتيش بالدائرة، من أجل تحقيق أفضل النتائج على صعيد حماية المجتمع، ومنع دخول البضائع المحظورة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي».