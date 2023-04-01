الناقلات الوطنية تُحلق لوجهات جديدة خلال 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد الناقلات الوطنية، منذ بداية العام الجاري، لتعزيز شبكة رحلاتها من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية وإطلاق وجهات جديدة، مع تسجيل نمو قياسي في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي، وتوقعات العودة لمستويات ما قبل الجائحة في الحركة الجوية.

وسجل قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً قياسياً خلال العام 2022، على صعيد الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، التي قفزت إلى أكثر من 101 مليون مسافر بنهاية العام الماضي بنمو %120، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وساهمت التوسعات المتواصلة في شبكة وجهات الناقلات الوطنية لدولة الإمارات خلال العام 2022، حيث يخدم قطاع الطيران الإماراتي حالياً أسطول يزيد على 500 طائرة للناقلات الوطنية، في وقت بلغ عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية عام 2022, 536 وجهة، وفقاً لبيانات الهيئة.

ونجح قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات في استعادة مستويات ما قبل الجائحة على صعيد الحركة الجوية، بحسب بيانات ومؤشرات شهري يناير وفبراير من العام الجاري، حيث من المتوقع أن تتجاوز أرقام الحركة الجوية تلك المسجلة في 2019.

الاتحاد للطيران

وتسير الاتحاد للطيران رحلاتها التجارية في الوقت الراهن إلى 63 وجهة حول العالم، فيما أعلنت مؤخراً أنها سترفع عدد الوجهات إلى 68 وجهة بحلول أكتوبر، مع إضافة 5 وجهات أوروبية جديدة بين شهري يونيو وأكتوبر المقبلين.

وأشارت الناقلة في موقعها الإلكتروني أن الوجهات الخمس تشمل ليزبون في البرتغال بدءاً من الثاني من يوليو المقبل، وملقة في إسبانيا بدءاً من 18 يونيو، وجزيرة ميكانوس في اليونان بدءاً من 16 يونيو المقبل، وكوبنهاجن في الدنمارك بدءاً من الأول من أكتوبر، ودوسولدورف في ألمانيا بدءاً من الأول من أكتوبر.

ونقلت الاتحاد للطيران 10 ملايين مسافر خلال عام 2022.

طيران الإمارات

وعززت طيران الإمارات عملياتها عبر القارات بنسبة 31%، فيما يتعلق بإجمالي المقاعد الكيلومترية المتاحة منذ بداية سنتها المالية الجارية، وكشفت النقاب عن خطط أخرى لزيادة سعة المقاعد في أحدث جدول صيفي يبدأ العمل به اعتباراً من 26 مارس الماضي.

وخططت طيران الإمارات ونفذت خلال الأشهر الماضية عملية نمو سريع لشبكتها التي شملت إعادة تقديم الخدمات لـ5 مدن وإطلاق رحلات إلى وجهة جديدة واحدة «تل أبيب»، وإضافة 251 رحلة أسبوعياً إلى المسارات القائمة، ومواصلة تحسين وتطوير المنتجات والخدمات على الأرض وفي الأجواء.

وستعزز طيران الإمارات، في الأشهر المقبلة، الخدمات على خطوطها الحالية إلى أوروبا وأستراليا وأفريقيا، بينما تعيد خدماتها إلى مزيد من مدن شرق آسيا.

وكانت طيران الإمارات كشفت عن خططها لتوسيع نطاق عملياتها لتشغيل طائرة A380 العملاقة، بإضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكة الطائرة، لتصل بحلول الصيف المقبل إلى 50 وجهة، مقارنة مع 40 وجهة حالياً.

وتُسير طيران الإمارات أكثر من 215 رحلة يومياً من مركز عملياتها الرئيسي في مطار دبي الدولي باتجاه شبكة واجهاتها حول العالم التي تصل إلى نحو 140 وجهة، بإجمالي 430 رحلة ذهاباً وإياباً يومياً، حسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي»، وتواصل الناقلة توسيع عملياتها العالمية، بما يتماشى مع النمو المستمر في الطلب على السفر الدولي.

فلاي دبي

وفيما يتعلق بـ«فلاي دبي»، فتُضيف 7 وجهات جديدة لشبكتها في 2023 ليرتفع عدد الوجهات التي تسير إليها الشركة، بما في ذلك المحطات الموسمية، إلى أكثر من 115 وجهة.

وتتمثل الوجهات السبع بـ كرابي وباتايا في تايلاند، وميلانو وكالياري في إيطاليا، وغان في جزر المالديف، وكورفو في اليونان، وسانت بطرسبرغ في روسيا.

وتفصيلاً، افتتحت الناقلة رحلاتها إلى «كرابي» و«باتايا» في تايلاند، إضافة إلى «سانت بطرسبرغ» في روسيا، فيما بدأت رحلات إلى كل من عشق آباد في تركمانستان يناير الماضي، وشيمكنت في كازاخستان في 28 فبراير الماضي، و«ميلان بيرغامو» في 10 مارس الماضي،، بينما تطلق رحلاتها إلى كالياري في إيطاليا في 10 يونيو المقبل، وكورفو في اليونان في 24 يونيو المقبل.

ويز إير أبوظبي

أما ويز إير أبوظبي، فأعلنت مؤخراً عن تسيير رحلات جديدة من أبوظبي نحو أنطاليا في تركيا، مع إعادة تسيير الرحلات إلى صلالة في عمان، حيث تبدأ ويز إير تسيير رحلاتها نحو أنطاليا اعتباراً من 1 يونيو المقبل 2023، في حين تنطلق الرحلات إلى صلالة ابتداءً من 1 يونيو 2023. وأطلقت الشركة مؤخراً رحلة يومية إلى المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية.

وتسيِّر الشركة رحلاتها حالياً إلى 36 وجهة في 25 دولة انطلاقاً من أبوظبي، وتعتزم تسريع وتيرة عملياتها والتوسُّع بشكل أكبر خلال عام 2023، لتلبية الطلب على السفر بتكلفة معقولة، ونقلت شركة ويز إير أبوظبي خلال العام الماضي 1.2 مليون مسافر، عبر تسيير آلاف رحلة.

العربية للطيران

وفيما يتعلق «العربية للطيران» فأعلنت عن استئناف رحلاتها المباشرة من إمارة الشارقة إلى مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، عبر تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً، ابتداءً من 20 مارس الماضي، قبل أن تصبح رحلات يومية في شهر يونيو المقبل، وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 12.8 مليون مسافر في عام 2022، انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، مسجلة بذلك زيادة قدرها 90% مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 6.8 مليون مسافر.

وتطلق «العربية أبوظبي»، بمعدل رحلتين جديدتين مباشرتين بين مطار أبوظبي الدولي وكل من مطاري بغداد الدولي وأربيل الدولي، اعتباراً من 22 يونيو المقبل، وأطلقت وجهة جديدة تربط بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وكولكاتا في الهند بدءاً من 15 مارس الماضي، وتسير الخدمة الجديدة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار كولكاتا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، وسيرت الناقلة رحلات جديدة بين أبوظبي وعمّان بدءاً من 12 من مارس الماضي.

وتخدم «العربية أبوظبي» حالياً 31 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي الدولي.