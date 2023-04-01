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أسهم الإمارات تضيف 111 مليار درهم لرأسمالها

أسهم الإمارات تضيف 111 مليار درهم لرأسمالها
2 ابريل 2023 02:46

أبوظبي (وام)

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 111 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بمكاسب بعض الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة في سوق أبوظبي.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.206 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وصولاً إلى 3.317 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، موزعة بواقع 2.721 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و595.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.
وأنهى مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» الربع الأول عند مستوى 9294.61 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9430.25 نقطة، وصعد مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 7.2% والعقار 2.8% والطاقة 2.07% والخدمات 2.41%.
واستقطب سوق أبوظبي سيولة بنحو 102.6 مليار درهم، بعد التداول على 13.55 مليار سهم، من خلال تنفيذ 825.4 ألف صفقة.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.12% أو ما يوازي 70.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 3406.72 نقطة، مدعوماً بمكاسب مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 9.94% والصناعة 6.7% والعقار 2.3%. واجتذب سوق دبي سيولة بقيمة 19.04 مليار درهم خلال الربع الأول، بعد التداول على 8.22 مليار سهم، من خلال تنفيذ 390.7 ألف صفقة.

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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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