ارتفاع صادرات الصين من الديزل مع تراجع الطلب المحلي

حسونة الطيب (أبوظبي)

مع تراجع الطلب المحلي، واستنفاد مرافق التكرير لحصص الصادر، تضاعفت صادرات الصين من الديزل بنحو 10 مرات، بينما زادت صادراتها من البنزين بنسبة قدرها %20، خلال أول شهرين من العام الجاري 2023، بالمقارنة مع العام 2022. وتهدف بكين، برفع معدل صادرات الوقود، إلى تشجيع مرافق التكرير على زيادة الإنتاج.

وارتفعت صادرات الصين من الديزل خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام إلى 4.54 مليون طن، من واقع 420 ألف طن في الفترة نفسها من السنة الماضية، بحسب البيانات الصادرة من إدارة الجمارك الصينية.

وتجاوزت صادرات البلاد من الديزل 2 مليون طن شهرياً منذ شهر نوفمبر من العام 2022.

وفي غضون ذلك، ارتفعت صادرات البنزين لنحو 2.27 مليون طن، خلال شهري يناير وفبراير، مقارنة مع 1.89 مليون طن في العام الماضي. وظلت صادرات الصين من هذا الوقود عند مليون طن أو أكثر منذ شهر أكتوبر 2022.

وقود الطائرات

كما زادت صادراتها من وقود الطائرات على مليون طن شهرياً منذ شهر سبتمبر من السنة الماضية. لكن تشير البيانات الشهرية لتراجع معدل صادرات الأنواع الثلاثة من الوقود، مقابل الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في شهر ديسمبر من العام 2022، عندما تسابقت مرافق التكرير، لاستغلال كامل حصصها، خاصة بعد السماح لها برفع سقفها من الإنتاج.

وأصدرت بكين، 18.99 مليون طن من حصة الوقود المُكرر، في أول دفعة من الكمية المُخصصة للعام 2023، بزيادة قدرها 46% عن العام 2022، بهدف زيادة ناتج مرافق التكرير وتحقيق أكبر قدر ممكن من هوامش أرباح الصادر. وتؤكد الزيادة في صادرات البنزين، الارتفاع الكبير في حصص الصادر خلال الربع الأول، وتحقيق أرباح فاقت العام الماضي. وتقدر مؤسسة جي أل سي الاستشارية من مقرها في الصين، هوامش صادر البنزين في شهر يناير المنصرم بنحو 572 يوان (8.30 دولار)، للطن الواحد، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية 2022. كما حققت، صادرات الديزل، أرقاماً أفضل مما تم في 2022 أيضاً، ما شجع مرافق التكرير على التسويق في الخارج.

الطلب المحلي

أدت حالة التردي التي لحقت بقطاع العقارات، إلى تراجع الطلب المحلي على الديزل المستخدم وقوداً للشاحنات العاملة في قطاعي الإنشاءات والزراعة، ما نجم عنه انتعاش في مبيعاته في الخارج، بحسب مؤسسات وود ماكينزي الاستشارية وجي أل سي ولونغزهونج.

ونتج عن تعافي قطاع السفر الجوي في آسيا، يعززه رفع قيود السفر المتعلقة بكوفيد- 19، ارتفاعٌ واضحٌ في طلب الكيروسين من مستودعات وقود الطائرات.

وبينما انتعشت حركة السفر الجوي في السوق الصينية المحلية، ساعد استئناف الرحلات الدولية في زيادة الطلب على إعادة تعبئة الطائرات بالوقود في المطارات الصينية. وتصب مثل هذه العمليات في خانة الصادرات العالمية.

كما تشير البيانات الصادرة عن السلطات الجمركية الصينية، إلى تراجع واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال، بنحو 11.9% إلى 11.12 مليون طن في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بالمقارنة مع 12.68 مليون طن، في السنة الماضية.