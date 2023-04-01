ماليزيا تحصل على تعهدات استثمارية من الصين

كوالالمبور (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن الصين التزمت بضخ استثمارات بقيمة 39 مليار دولار في ماليزيا. وقالت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) إن هذا المبلغ، وهو الأكبر حتى الآن من العملاق الآسيوي، يشمل 19 مذكرة تفاهم بين القطاعات التجارية في الدولتين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت برناما عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قوله: «هذا شيء تاريخي، وهو أمر جيد بالنسبة لماليزيا والمستقبل». وأشارت بلومبرج إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لماليزيا على مدار الـ14عاماً الماضية. كان إبراهيم قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين الجمعة. وقال شي: إن العام الجاري يوافق الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وماليزيا.

وأضاف شي أن سعي الصين الدؤوب من أجل تحقيق الانفتاح عالي المستوى والتحديث الصيني سيوفر فرصاً جديدة لتنمية ماليزيا ودول أخرى.

ودعا الجانبان إلى مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ودفع المشاريع الرئيسية، وتعزيز مجالات النمو في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والطاقة الجديدة، واستكشاف التعاون في تحسين سبل معيشة الشعبين، حتى تعود العلاقات الصينية - الماليزية بمزيد من النفع على شعبي البلدين.