باكستان تسجل أعلى معدل تضخم سنوي

إسلام آباد (رويترز)

قال مكتب الإحصاءات في باكستان أمس إن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد قفز إلى نسبة قياسية في مارس، مسجلاً 35.37 بالمئة على أساس سنوي، فيما لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً حتفهم في حوادث تدافع للحصول على مساعدات غذائية.

وأضاف المكتب أن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة في فبراير وهي 31.5 بالمئة، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50 بالمئة على أساس سنوي.

وتجمع الآلاف في مراكز لتوزيع الدقيق (الطحين) في أنحاء مختلفة من البلاد بعضها ضمن برنامج تدعمه الحكومة لتخفيف تداعيات التضخم.

وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات أن بيانات التضخم هي الأعلى على الإطلاق على أساس سنوي منذ بدء تسجيل بيانات التضخم الشهرية في السبعينيات.