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شراكة بين «وايو بنك» و«باي منتولوجي» لتطوير الخدمات المصرفية

شراكة بين «وايو بنك» و«باي منتولوجي» لتطوير الخدمات المصرفية
1 ابريل 2023 02:58

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرمت Paymentology، الشركة العالمية إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، شراكة مع منصة Wio Bank PJSC، لدعم نموذجها المصرفي المبتكر من خلال خدمات الدفع عبر البطاقات التي تركز على العملاء.
وتسعى PJSC Wio Bank للاستفادة من Paymentology لإطلاق منتجات مالية بشكل سريع وعلى نطاق واسع، كونها تدعم الشركات والمستهلكين من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية حديثة.
وتلعب Paymentology دوراً فعالاً في دعم الحلول التي يقدمها Wio Business، وهو أول تطبيق مصرفي رقمي من Wio Bank PJSC تم تصميمه خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويقدم التطبيق خدمات مالية مبسّطة ورقمية بالكامل مثل إصدار البطاقات الفعلية والافتراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد سابقاً على الفروع التقليدية لفتح الحسابات وإجراء المعاملات التجارية. وتتعاون الشركتان حالياً للحد من التعاملات التقليدية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة الذين يحتاجون إلى المزيد من الخدمات في هذا المجال، مما يمكنهم من فتح حساب تجاري على الفور وتجنب الانتظار لأوقات طويلة، ويتيح لهم الاستفادة من الخدمة فوراً باستخدام كل من البطاقات الفعلية والافتراضية.

الخدمات المصرفية
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