الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر

دبي (الاتحاد)

احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالثة عالمياً في تصنيف الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن «كيرني». ولأول مرة منذ إنشائه قبل 25 عاماً، يوفر المؤشر تصنيفاً حصرياً لتمكين قادة الأعمال من استشراف الأسواق الناشئة الأكثر جذباً للمستثمرين. وتمكنت الإمارات من احتلال المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بعد كل من الصين والهند لهذا المؤشر، نتيجة للنمو القوي الذي شهدته الدولة العام الماضي، وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، فضلاً عن قدراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.

استمرار وتيرة النمو

وفي عام 2022، وصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى نسبة مرتفعة بلغت 7.9%، في حين عانت العديد من الدول من ضعف النمو في ناتجها المحلي عقب مرحلة الازدهار الاقتصادي التي جاءت بعد جائحة كورونا عام 2021. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في الإمارات بالنمو بوتيرة ثابتة في عامي 2023 و2024، بمعدلات نمو تصل إلى 3.2% و4.8% على التوالي.

وفي هذا الصدد قال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: «تتمتع الإمارات بميزات تنافسية تجعلها خياراً جاذباً للمستثمرين، ولا سيما بعد إطلاقها لأجندة دبي الاقتصادية (D33) والتي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار وترسيخ مكانة دبي العالمية كمركز عالمي رائد للأعمال».

وأضاف: «إن حكومة دولة الإمارات تلتزم بتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال، مما يشكل محركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة التطورات السريعة التي تحدث في العالم».

تصنيفات المؤشر

ووفق مؤشر كيرني «العالمي» الذي يضم جميع بلدان العالم، المتقدمة والناشئة على السواء، احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً أيضاً و18 عالمياً، تليها قطر بالمرتبة (21) عالمياً، والمملكة العربية السعودية بالمرتبة (24) عالمياً، الأمر الذي عزز من حضور دول الشرق الأوسط على المؤشر العالمي.

وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي على مراكز متقدمة في تصنيف الأسواق الناشئة، حيث احتلت قطر المرتبة الرابعة عالمياً، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة في التصنيف العالمي. فيما يتزايد حماس المستثمرين تجاه الاستثمار في العديد من دول الشرق الأوسط، إذ احتلت مصر وتركيا والمغرب المرتبة 14 و15 و16 في تصنيف الأسواق الناشئة على التوالي.

توجهات مستقبلية

يعتبر مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي لعام 2023 الصادر عن كيرني هو مسح سنوي تجريه شركة الاستشارات الإدارية الرائدة، كيرني، لكبار المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال في العالم، والذي يساعد على تصنيف الأسواق التي من المرجح أن تجتذب أكبر قدر من الاستثمار في السنوات الثلاث المقبلة. ويوفر المؤشر تحليلا استشرافيا للأسواق التي يستهدفها المستثمرون للاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات القادمة. ومنذ بداية إنشاء المؤشر عام 1998، توافق التصنيف مع أبرز الوجهات التي جذبت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات التالية.يذكر أن جميع الشركات المشاركة في الاستطلاع، التي يقع مقرها الرئيس في 30 دولة، وتعمل بجميع القطاعات، لديها عائدات سنوية تصل إلى 500 مليون دولار.