الإمارات تؤكد أهمية التعاون لتيسير التجارة الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية التعاون الدولي لتيسير التجارة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية.

جاء ذلك، خلال مشاركة الإمارات في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، والذي اختتم أعماله أمس الأول في مومباي تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين. ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الذي يعد الأول لعام 2023 جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. واستعرض جمعة الكيت رؤى دولة الإمارات حول العديد من القضايا المرتبطة بتنمية التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما في ذلك جهود ومبادرات الدولة في تسريع نمو التجارة وتيسير حركتها عالمياً، وأهمية الشراكة والتعاون الدولي للاستفادة من أنشطة التجارة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتعزيز العائد التنموي لها على مختلف الدول، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الدولية، وتسهيل التجارة من خلال منظومة أكثر قوة وكفاءة للبنية التحتية اللوجستية.