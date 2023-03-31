عبد الناصر بن كلبان: الإمارات تواصل مسيرة النماء والازدهار

أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة النماء والازدهار، انطلاقاً من إرث راسخ تمكنت الدولة معه من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

وأضاف أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تؤكد الرؤية الاستشرافية للمستقبل.

وقال عبد الناصر بن كلبان: «نبارك لسمو الشيوخ على نيلهم هذه الثقة، آملين من الله عز وجلّ تسديد خطاهم على دروب تعزيز مسيرة التقدم والبناء والعطاء في وطننا الغالي، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة للحاضر والمستقبل».

واستكمل: «نعرب عن أطيب أمانينا لدولة الإمارات بدوام التقدم والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة، وستظل الإمارات العالمية للألمنيوم داعمة لرؤية القيادة الرشيدة، باعتبارها من أكبر الشركات الوطنية الرائدة في التنويع الاقتصادي في الإمارات منذ سبعينيات القرن الماضي».