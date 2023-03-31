إقبال كبير من المستثمرين على شراء الذهب.. ما السبب؟

تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي اليوم الجمعة وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 16.15 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1977.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أعقاب البيانات التي أظهرت ارتفاعا متواضعا في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.80دولار.

وارتفع الدولار الأميركي اليوم الجمعة مما أدى إلى الحد من الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية.

وتخطى الذهب مستوى ألفي دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.1 دولار للأوقية، وصعد البلاتين أيضا 0.9بالمئة إلى 994.89 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1473.25دولار.