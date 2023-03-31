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الاقتصادي

محمد جميل الرمحي: مواصلة عملية البناء والتنمية

محمد جميل الرمحي
31 مارس 2023 18:10

أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تعكس الرؤية السديدة لسموه وتعطي زخماً كبيراً لمواصلة عملية البناء والتنمية على جميع الأصعدة والمضي قدماً في تعزيز مسيرة الإنجازات وتحقيق أهداف دولتنا الطموحة وتطلعاتها وضمان مستقبل مستدام لمواطنيها.

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وتوجه بالتهنئة لأصحاب السمو الشيوخ على الثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، متمنياً لهم التوفيق والسداد بما فيه رفعة الوطن والخير والازدهار لشعبه.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد جميل الرمحي
منصور بن زايد
هزاع بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
طحنون بن زايد
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