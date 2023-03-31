«عجمان الاقتصادي» يعقد أولى جلساته تحت شعار «اقتصاد مستدام»

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية أولى جلسات المجلس الاقتصادي بنسخته الثالثة أمس الأول تحت شعار «اقتصاد مستدام»، بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعبدالله أحمد الحمراني مدير عام الدائرة وقيادات مختلفة على مستوى الدولة.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، إن دعم مكتب شؤون المواطنين، واستضافته للمجلس الاقتصادي الرمضاني في مجالس عجمان يأتي إيماناً من المكتب بأهمية مشاركة المجتمع في الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة عجمان والذي يدعم الأهداف الاستراتيجية للإمارة ويحقق جودة الحياة لها داعياً إلى الاستفادة منها وزيادة الوعي الاقتصادي. خاصة لدى فئة الشباب بحيث يسهم في إثراء ثقافتهم الاقتصادية ويوسع من مداركهم.

وأكد دعم مكتب شؤون المواطنين لجميع فعاليات ومبادرات المؤسسات الحكوميةِ الداعمة لقضايا المجتمع مشيراً إلى أن مجالس عجمان هي مبادرة جاءت لتوطيد الصلة بين المؤسسات الحكومية في الإمارة وأفراد المجتمع.

وعقدت الجلسة تحت عنوان «استراتيجية الدولة في التنمية الخضراء» بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين واللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، وتحدث فيها المهندس عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة الذي قال، إن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تعكس حرص الدولة على اتخاذ خطوات ملموسة نحو الاستدامة، وتمكين الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية قائمة على الاستدامة.

وأشار إلى إعلان الإمارات تبني هذا النهج في عام 2012 من خلال «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» التي تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يعتمد بصورة أساسية على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار.