عبد العزيز الغرير: مسيرة النجاحات والإنجازات مستمرة

دبي (الاتحاد) أكد معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن مسيرة النجاحات والإنجازات في دولة الإمارات مستمرة وتمضي بخطى واثقة في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتوجه معاليه بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تعيينه نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لما فيه خير الإمارات وشعبها.

وأشار معاليه إلى أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" تأتي تأكيداً لمواصلة التجربة الرائدة والمتميزة التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأن مسيرة الاتحاد اليوم تكتسب زخماً جديداً، ودفعة قوية باتجاه آفاق جديدة ومراتب متقدمة من النجاح والتميز في جميع المجالات.