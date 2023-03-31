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الاقتصادي

الاقتصاد البريطاني ينجو من الركود

رجل يمر أمام مقر بنك إنجلترا المركزي في العاصمة لندن
31 مارس 2023 13:42

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود.

وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1 بالمئة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا.

وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.

وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 بالمئة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة بدعم من قفزة بلغت نحو 11 بالمئة في أنشطة وكلاء السفر.
ونمت أنشطة التصنيع 0.5 بالمئة والتشييد 1.3 بالمئة.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير، إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تسجل انكماشا في 2023 وذلك لعدة أسباب منها بقاء معدل التضخم فوق العشرة بالمئة.
لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الحادية عشرة على التوالي.
وقال مكتب الإحصاء إن بريطانيا سجلت عجزا في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار) أو ما يمثل 0.4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.

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