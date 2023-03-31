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المصرف المركزي يلغي ترخيص فرع بنك "أم تي أس" في أبوظبي

المصرف المركزي الإماراتي
31 مارس 2023 12:10

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه قد تقرر إلغاء رخصة فرع "بنك أم تي أس" في أبوظبي وتصفية أعماله تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.

 يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع "بنك أم تي أس" الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف.

 وأوضح المصرف المركزي - في بيانه - أنه خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ماعدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط. 

 

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