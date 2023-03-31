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الاقتصادي

"النقد العربي": البورصات العربية تتجاوز 4 تريليونات الأسبوع الماضي

شعار صندوق النقد العربي
31 مارس 2023 13:16

أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

 وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية ارتفعت من 3 تريليونات و972 مليارا و491 مليون دولار إلى 4 تريليونات و72 مليارا و489 مليون دولار.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 733.5 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 160.1 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.64 تريليون دولار، وبورصة قطر 159.4 مليار دولار، وبورصة الكويت 147.4 مليار دولار، وسوق مسقط 61.9 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 52.8 مليار دولار، والبورصة المصرية 32.5 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.3 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.8 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.9 مليار دولار، وسوق دمشق 2.4 مليار دولار. 

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المصدر: وام
البورصات العربية
النقد العربي
القيمة السوقية
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