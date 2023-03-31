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الذهب يتجه لأفضل أداء شهري منذ يوليو 2020

الذهب يتجه لأفضل أداء شهري منذ يوليو 2020
31 مارس 2023 09:21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا.

وبحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.59 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1982.00 دولار.

كما يتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 بالمئة حتى الآن.
ويتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين في الخارج.

وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر.

لكن الأسعار تراجعت بعد فترة وجيزة بسبب تدخل السلطات بإجراءات للإنقاذ.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1457.39 دولار.

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المصدر: وكالات
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