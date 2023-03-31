النفط يرتفع مع انتعاش آمال الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة إذ ارتفعت المعنويات بفضل زيادة في نشاط المصانع بالصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وبحلول الساعة 0146 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.19 بالمئة، إلى 79.42 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو ستة بالمئة هذا الأسبوع.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا، أو 0.23 بالمئة، إلى 74.54 دولار، بعدما ارتفع نحو ثمانية بالمئة هذا الأسبوع.
ونما نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مارس بوتيرة أبطأ مقارنة مع زيادة قياسية في فبراير، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت على غير المتوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس مسجلة أدنى مستوى في عامين. وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم الجمعة وتأثيرها على قيمة الدولار.