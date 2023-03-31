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رئيسة وزراء أوغندا تشيد بتحديث العمل الحكومي في الإمارات

رئيسة وزراء أوغندا خلال لقائها وفد دولة الإمارات (من المصدر)
31 مارس 2023 04:00

دبي (الاتحاد)

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أشادت معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، بريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وبتجاربها في تحديث العمل الحكومي، وحرصها على مشاركة خبراتها مع مختلف الحكومات، وذلك خلال لقاء مع وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في منتدى «تنافسية التجارة والصادرات»، الذي عقد في العاصمة كامبالا، حيث بحثت معه تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مختلف مجالات العمل الحكومي وخاصة مجال التبادل المعرفي.
ضم الوفد، عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية، وعبد الله حسن الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، ومنال بن سالم قائد فريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
وعقد وفد حكومة دولة الإمارات على هامش المنتدى، سلسلة اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الأوغندية بينهم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ووزير الداخلية، وممثلين عن قطاع الطيران، وعدد من المسؤولين في الحكومة الأوغندية، تم خلالها التعريف بتجربة الدولة في الإدارة الحكومية وتحديث العمل الحكومي، وتناولت تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا في المجالات المرتبطة بالأمن الرقمي، والأمن الغذائي، وسبل الاستفادة من تجارب الإمارات الناجحة في قطاع الطيران.

أوغندا
الإمارات
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