الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البنية التحتية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البنية التحتية (IWG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين مؤخراً في مدينة فيساخاباتنام في الهند. وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل البنية التحتية، والتقدم المحرز بشأن أولويات المجموعة لعام 2023.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كل من آمنه حسن الشامسي، رئيس قسم السياسات واللوائح والإجراءات، وأسماء محمد الزرعوني، رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية.