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«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة 38 ألف دولار على «هاف مون»

«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة 38 ألف دولار على «هاف مون»
31 مارس 2023 04:00

أبوظبي (الاتحاد) 

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فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامات مالية ضد شركة «هاف مون» للاستثمارات المحدودة «هاف مون»، ومديريها الحاليين، لعدم تقديم الحسابات والتقارير السنوية وفق الإطار الزمني المحدد بموجب التشريعات المطبقة من قبل سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي.
حيث تبين لسلطة التسجيل أن شركة «هاف مون» ومديريها الثلاثة الحاليين: «مانويل ماتيوس» و«شوكت مراد» و«زيا مراد»، تخلفوا عن تقديم الحسابات والتقارير الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، عند نهاية الفترة المحددة للتسليم، على الرغم من تمديد سلطة التسجيل للموعد الزمني لصالح شركة «هاف مون».
وتفصيلاً، تم فرض 8 آلاف دولار على شركة «هاف مون» و10 آلاف دولار على مانويل ماتيوس و10 آلاف دولار على شوكت مراد؛ و10 آلاف دولار على زيا مراد.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يتوجب على الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومديريها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تلبية متطلبات تقديم التقارير السنوية ضمن الفترات الزمنية المحددة. وهذه الغرامات تعكس مدى جدية المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بتقديم هذه الحسابات والتقارير. وستواصل سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز الامتثال مع متطلبات تقديم التقارير وغيرها من متطلبات الحوكمة».

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