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الأسهم المحلية تواصل الصعود للجلسة الثالثة

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
31 مارس 2023 04:00

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 27 مليار درهم وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.294 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.321 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.723 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و598.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي و223.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 334.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.6 ألف صفقة. 

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سوق أبوظبي
وأغلقت مؤشرات سوق أبوظبي الرئيسية على ارتفاع مع صعود مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.22 في المائة ليغلق عند مستوي 9478.64 نقطة، فيما نما مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.3 في المائة ليبلغ مستوي 9340.46 نقطة.وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «الفا ظبي» 4.3% و«طاقة» 3.35% و«أدنوك للغاز» 0.99% و«ملتيبلاي» 0.91% و«موانئ أبوظبي» 0.79% و«أبوظبي الأول» 0.77% و«أبوظبي التجاري» 0.7% و«أدنوك للحفر» 0.52% و«بروج» 0.39%. واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بأكثر من 282.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 93.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 85.2 مليون درهم. 

 سوق دبي 
صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 25 نقطة، ليغلق عند مستوي 3425.56 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 8 مارس الماضي ومواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.
دعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 2.3% و«إعمار للتطوير» 2.9% و«تيكوم» 1.28% و«ديوا» 0.8% و«إمباور» 1.16% و«تبريد» 1.39% و«سوق دبي المالي» 0.78% و«دبي للاستثمار» 0.85% و«العربية للطيران» 0.47% و«أرامكس» 0.3%.
وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 55.3 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» بسيولة جاوزت 31.4 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» و«ديوا» جاذبين نحو 21.7 مليون درهم و21.3 مليون درهم على التوالي.

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