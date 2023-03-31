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3.3 مليار درهم صافي الاستثمار المؤسسي الربع الأول

3.3 مليار درهم صافي الاستثمار المؤسسي الربع الأول
31 مارس 2023 04:00

أبوظبي (وام) 

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عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بنحو 3.32 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد تحقيقها إجمالي مشتريات بقيمة 97.76 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 94.44 مليار درهم. وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو %78 من إجمالي التداولات/بيعاً وشراءً/ في السوقين خلال الربع الأول، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو %22.

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