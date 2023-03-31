155 مليار درهم مساهمة «إكسبو 2020» في الاقتصاد الوطني

دبي (الاتحاد)

توقع تقرير لشركة «إرنست ويونج» (EY) أن تبلغ إجمالي القيمة التي يضيفها إكسبو 2020 دبي وإرثه لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 154.9 مليار درهم في الفترة من 2013 (تاريخ الفوز بتنظيم إكسبو) إلى 2042، وأن يدعم توفير فرص عمل تقدر بنحو 35.6 ألف وظيفة بدوام كامل سنوياً خلال الفترة ذاتها.

وأظهر التقرير أن القطاعات الأكثر مساهمة في إجمالي القيمة المضافة هي قطاع تنظيم الأحداث وخدمات الأعمال 75.5 مليار درهم، وقطاع البناء 31.9 مليار درهم وقطاع المطاعم والفنادق23.1 مليار درهم.

وساهمت مرحلة ما قبل الحدث بحوالي ربع إجمالي القيمة المضافة، وأضاف الحدث نفسه ما يقرب من %13، في حين أن حصة الأسد من الفوائد الاقتصادية (%62) تظهر في مرحلة الإرث.

قصة نجاح متميزة

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «التزمنا منذ البداية بأن تحقق استضافة إكسبو الدولي فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، وأن تمتد الآثار الإيجابية إلى ما بعد الأشهر الستة لانعقاد فعاليات الحدث، وعلى الرغم من تحديات جائحة عالمية، فقد أوفينا بهذا الوعد».

وأضافت معاليها: «بعد مرور عام على اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي، يظهر التقرير أن الحدث الدولي كان قصة نجاح متميزة وحدثاً بالغ الأهمية يعزز اقتصاد دولتنا، وتستمر آثاره المتتالية في تعزيز مكانتنا الدولية، ودفع عجلة نمو الأعمال وابتكار قطاعات جديدة وجذب الأحداث الهامة عالمياً مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، والذي تفخر مدينة إكسبو دبي باستضافته في نوفمبر المقبل».

التنمية المستدامة

وقال ديمتري كيركنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض (BIE): «تجاوز إكسبو 2020 دبي الذي استمر 182 يوماً كل التوقعات مقدماً تجربة غير عادية للزوار والمشاركين، وشكل الحدث الدولي القائم على رؤية تهدف لصنع مستقبل أفضل منصة للتنمية المستدامة في دولة الإمارات وخارجها، وتستمر هذه المنصة عبر إرث الحدث الدولي المتمثل في مدينة إكسبو دبي في خلق فرص جديدة للنمو في السنوات القادمة».

وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: «في الوقت الذي توجد فيه سحابة مظلمة، قدمت رؤية حقيقية لما يمكننا القيام به للتعافي بشكل أفضل، وكيف يمكن للعالم أن ينظر إلى مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هذا المجتمع العالمي، لقد منحت الأمل والشعور بالكرامة لكل من شارك في هذا الحدث».

مدينة إكسبو دبي

وبعد الحدث أعادت مدينة إكسبو دبي استخدام أكثر من 80% من البنية التحتية التي تم إنشاؤها، وتشكل مدينة إكسبو دبي جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 وخطط النمو المستمر للإمارة، وتدفع قدما بروح العمل الجماعي لإكسبو 2020 دبي عبر التنفيذ المستمر للبرامج والمبادرات والفعاليات التي تجذب الزوار والشركات والمستأجرين لإضافة المزيد من التأثير والقيمة الاقتصادية.

التأثير المستدام

ويتضمن ذلك التأثير المستدام برنامج إكسبو لايف، الذي يوفر التمويل والدعم للمبتكرين من أصحاب المشاريع الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، والذي أعلن مؤخراً عن جولة جديدة للبحث عن حلول متعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى برنامج إكسبو للمدارس، الذي رحب بحوالي 25 ألف تلميذ من طلبة المدارس في مرحلته الجديدة في مدينة إكسبو دبي، للاستمرار في إشراك الشباب وإلهامهم.

كما يشمل أيضاً برامج واسعة النطاق تجمع الشباب والشركات والمجتمع المدني والحكومات لتحقيق أهداف مدينة إكسبو دبي، مثل تعزيز العمل بما يصب في مصلحة الأمن المناخي في الفترة التي تسبق وأثناء الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، ودعم التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً واستدامة للجميع.

منذ الافتتاح الرسمي لمدينة إكسبو دبي في أكتوبر 2022، استقطبت مئات الآلاف من الزوار للاستمتاع باحتفالات حي رمضان المستمرة، ومدينة الشتاء، ومدينة المشجعين واحتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، وليالي السينما، وتجربة الأحداث الرائعة بما في ذلك ماراثون دبي، وسباق الدراجات ورالي غامبول 3000 الرياضي.

وقال روب مودي، شريك - المعاملات وتمويل الشركات شركة «إرنست ويونج»: حقق إكسبو 2020 دبي نجاحاً كبيراً وواسع النطاق على المدى الطويل وعزز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدولة الإمارات والمجتمعات حول العالم. ومن المتوقع أن تحقق مدينة إكسبو دبي نمواً وتطوراً إضافيين، وأن تدعم الأولويات الاستراتيجية والطموحات المستقبلية للدولة».

وأظهرت الأبحاث أيضاً أن إكسبو 2020 دبي قد حقق تقدماً على نطاق عالمي، حيث أشادت الدول المشاركة البالغ عددها 192 دولة بالفوائد التي جنتها من حيث التجارة والشراكات التجارية وسمعتها الدولية، واتفاقيات التبادل الثقافي، فضلاً عن الدبلوماسية والتعاون الدوليين.

بالإضافة إلى ذلك تم الكشف مؤخراً عن خطط لتطوير مشاريع سكنية مميزة، تبشر بالمرحلة التالية في رحلة مدينة المستقبل الذكية والمستدامة التي ترتقي بأساليب العيش.

التأثير على الدول المشاركة

حققت الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، البالغ عددها 192 العديد من الفوائد في مجالات التجارة والشراكات التجارية، بلغت قيمتها المعلنة 10.4 مليار دولار(38.16 مليار درهم) إلى جانب التعاون في مجالات التبادل الثقافي و التعاون الدولي.

وخلال الحدث استقطب صندوق الاستثمار البرازيلي المستثمرين العالميين في إكسبو 2020 دبي، وجمع 322 مليون دولار، فيما نظمت الصين أكثر من 100 حدث شارك فيها 24 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية صينية، نتج عنها اتفاقيات تعاون بقيمة إجمالية 8.7 مليار يوان صيني (1.25 مليار دولار).

وعقدت الشركات الخاصة 12 حدثاً ووقعت أكثر من 100 اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة والغذاء والبنية التحتية مع شركاء من الشرق الأوسط وأفريقيا، بقيمة إجمالية 1.37 مليار دولار.

ووقعت تنزانيا 36 مذكرة تفاهم باستثمارات إجمالية قدرها 7.49 مليار دولار وخلق فرص عمل متوقعة تبلغ 204.575 في مجالات التصنيع والنفط والغاز والزراعة والبنية التحتية والسياحة والضيافة والاتصالات والنقل والمنسوجات.